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Олександрія переграла Металіст 1925 у 2 турі УПЛ

Друга поспіль перемога Олександрії у поточному чемпіонаті
Сьогодні 22:06 135 0
Олександрія переграла Металіст 1925 у 2 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія вдома обіграла харківський Металіст 1925 у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 04 серпня

Олександрія - Металіст 1925 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Шулянський

Олександрія: Шевченко, Бабогло, Логінов, Плакса, Бєляєв, Копина, Смирний, Сігєєв, Калитвинцев, Кулаков, Шулянський

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Ткачук, Безуглий, Капінус, Габелок, Русин, Ткачук, Бичек, Юсов, Сидоров

Раніше ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ.

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