Олександрія переграла Металіст 1925 у 2 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олександрія вдома обіграла харківський Металіст 1925 у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 04 серпня
Олександрія - Металіст 1925 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Шулянський
Олександрія: Шевченко, Бабогло, Логінов, Плакса, Бєляєв, Копина, Смирний, Сігєєв, Калитвинцев, Кулаков, Шулянський
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Ткачук, Безуглий, Капінус, Габелок, Русин, Ткачук, Бичек, Юсов, Сидоров
Раніше ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ.