Олександрія - Металіст 1925 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Олександрія вдома обіграла харківський Металіст 1925 у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 04 серпня
Олександрія - Металіст 1925 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Шулянський
Попередження: Кулаков (36), Сігєєв (90+3) - Безуглий (41), Ткачук Є. (65), Голодюк (тренер, 69)
Олександрія: Шевченко, Бабогло, Логінов, Плакса (Калюжний, 63), Бєляєв, Копина, Смирний (Савченко, 73), Сігєєв, Калітвінцев, Кулаков (Андрейчук, 73), Шулянський (Авагімян, 63).
Запасні: Долгий, Мельник, Базаєв, Ващенко, Скорко, Матюшенко, Погорілий, Єрмаков.
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Ткачук Є., Безуглий, Капінус, Габелок, Русин, Ткачук А. (Чирук, 86), Бичек (Вачіберадзе, 66), Юсов (Арі, 60), Сидоров.
Запасні: Сидоренко, Потімков, Коваленко, Рудавський, Червак, Абулла, Дмитренко, Ігор, Островський.
Раніше ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ.