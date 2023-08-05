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Олександрія - Металіст 1925 1:0: огляд матчу

Огляд матчу Олександрія - Металіст 1925
Вчора 23:52 169 0
Олександрія - Металіст 1925 1:0: огляд матчу
#Металіст 1925, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Олександрія вдома обіграла харківський Металіст 1925 у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 04 серпня

Олександрія - Металіст 1925 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Шулянський

Попередження: Кулаков (36), Сігєєв (90+3) - Безуглий (41), Ткачук Є. (65), Голодюк (тренер, 69)

Олександрія: Шевченко, Бабогло, Логінов, Плакса (Калюжний, 63), Бєляєв, Копина, Смирний (Савченко, 73), Сігєєв, Калітвінцев, Кулаков (Андрейчук, 73), Шулянський (Авагімян, 63).

Запасні: Долгий, Мельник, Базаєв, Ващенко, Скорко, Матюшенко, Погорілий, Єрмаков.

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Ткачук Є., Безуглий, Капінус, Габелок, Русин, Ткачук А. (Чирук, 86), Бичек (Вачіберадзе, 66), Юсов (Арі, 60), Сидоров.

Запасні: Сидоренко, Потімков, Коваленко, Рудавський, Червак, Абулла, Дмитренко, Ігор, Островський.

Раніше ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ.

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