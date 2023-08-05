Сельта розірвала контракт з Міною

Сельта оголосила про розірвання контракту з вихованцем клубу Санті Міною.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

"Ретельно проаналізувавши різні юридичні альтернативи, про які клуб оголосив 19 липня після рішення Верховного суду Андалусії, сьогодні Сельта прийняла тверде рішення в одноcторонньому порядку розірвати трудовий договір з гравцем Санті Міною.

Це рішення, яке має тверду підтримку Ла-Ліги та підтверджує початкову позицію клубу, оскільки з першого дня ми підкреслювали, що цінності Сельти понад усе, і що клуб буде захищати їх до останнього, включаючи наслідки, які це може мати для спортивного планування.

Сельта - це столітній клуб, який народився з акту зразкової щедрості і протягом всієї своєї історії неодноразово демонстрував непохитну відданість суспільству і захист цінностей, що вже стали візитівкою ідентичності клубу", - йдеться в заяві.