Головне
Чепурний виграв золото Всесвітньої Універсіади у Китаї
Сьогодні 17:25 250
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Євро з пляжного волейболу
Сьогодні 17:38 405
ЛНЗ розгромив Минай у 2 турі УПЛ
Сьогодні 16:55 413
Вайт провалив допінг-тест напередодні бою з Джошуа
Сьогодні 15:32 459
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Сьогодні 14:29 23699
Команда Шевченка - Команда Зінченка: онлайн-трансляція LIVE благодійного матчу Game4Ukraine
Сьогодні 13:02 938
Стало відомо, скільки заробили Світоліна та Костюк за виступ на турнірі у Вашингтоні
Сьогодні 09:06 22030
Костюк поступилась Самсоновій у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні
Вчора 23:34 966
Білодід виборола бронзу з дзюдо на Мастерсі у Будапешті
Вчора 21:50 567
Олександрія підписала форварда Шахтаря
Вчора 21:35 841
Прямі трансляції

Сельта розірвала контракт з Міною

Клуб розірвав контракт зі своїм лідером
Сьогодні 18:23 188 0
Сельта розірвала контракт з Міною
Фото - Getty Images
#Сельта, #Санті Міна

Джерело - rccelta.es.

Сельта оголосила про розірвання контракту з вихованцем клубу Санті Міною.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

"Ретельно проаналізувавши різні юридичні альтернативи, про які клуб оголосив 19 липня після рішення Верховного суду Андалусії, сьогодні Сельта прийняла тверде рішення в одноcторонньому порядку розірвати трудовий договір з гравцем Санті Міною.

Це рішення, яке має тверду підтримку Ла-Ліги та підтверджує початкову позицію клубу, оскільки з першого дня ми підкреслювали, що цінності Сельти понад усе, і що клуб буде захищати їх до останнього, включаючи наслідки, які це може мати для спортивного планування.

Сельта - це столітній клуб, який народився з акту зразкової щедрості і протягом всієї своєї історії неодноразово демонстрував непохитну відданість суспільству і захист цінностей, що вже стали візитівкою ідентичності клубу", - йдеться в заяві.

Раніше Міну засудили до 4 років позбавлення волі за зґвалтування, яке відбулося у 2017 році.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 9490
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23699
Команда Шевченка - Команда Зінченка: де дивитися онлайн благодійний матч Game4Ukraine Команда Шевченка - Команда Зінченка: де дивитися онлайн благодійний матч Game4Ukraine 4173
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 24328
Стало відомо, скільки заробили Світоліна та Костюк за виступ на турнірі у Вашингтоні Стало відомо, скільки заробили Світоліна та Костюк за виступ на турнірі у Вашингтоні 22030
Світоліна поступилась Пегулі у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні Світоліна поступилась Пегулі у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні 1647 1
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47796
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35158 4
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53873
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20343
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41507
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 116330