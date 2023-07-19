Лідер Сельти засуджений за зґвалтування

Нападник Сельти Санті Міна засуджений до 4 років позбавлення волі за зґвалтування, яке відбулося у 2017 році.

Про це повідомляє Marca.

Іспанець подав апеляцію, але апеляційний відділ Палати у цивільних та кримінальних справах Верховного суду Андалусії ухвалив рішення залишити чинним вирок гравця.

Проте змінилася сума, яку Міна повинен заплатити жертві як компенсацію - 25 тисяч євро замість 50.

Міна може звернутися до Верховного суду Іспанії, щоб там розглянули його справу.

Минулий сезон нападник відіграв в оренді за Аль-Шабаб, де забив 7 голів та віддав 5 асистів у 32 матчах.

Нагадаємо, інцидент трапився 16 червня 2017 року. Міна зайшов у фургон свого товариша Давіда Голдара, який був припаркований біля нічного клубу. Всередині були власник транспорту і жінка (вік, прізвище та ім'я не розкриваються), до якої почав чіплятися тоді ще футболіст Валенсії. Міна сказав, що вона йому дуже подобається і повинна "дещо зробити". Жінка категорично відмовила, Санті вийшов, але за кілька хвилин повернувся і силою змусив її до статевого акту.