Евертон хоче підписати Магвайра

Евертон готує підсилення захисту

Евертон планує включитися у боротьбу за центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.

Про це повідомляє TeamTalk.

Ініціатором трансферу 30-річного футболіста є головний тренер "ірисок" Шон Дайч. Коуч розраховує отримати кошти від керівництва на цю угоду – клуб не витрачає гроші на новачків з літа минулого року.

Магвайр влітку втратив статус капітана у МЮ, а манкуніанці не проти його продати. Втім, раніше вже була відхилена пропозиція Вест Гема у 20 млн фунтів.

Нагадаємо, Миколенко відновився після травми.