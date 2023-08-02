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Евертон хоче підписати Магвайра

Евертон готує підсилення захисту
Сьогодні 19:42 101 0
Евертон хоче підписати Магвайра
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Шон Дайч

Джерело - tribuna.com.

Евертон планує включитися у боротьбу за центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.

Про це повідомляє TeamTalk.

Ініціатором трансферу 30-річного футболіста є головний тренер "ірисок" Шон Дайч. Коуч розраховує отримати кошти від керівництва на цю угоду – клуб не витрачає гроші на новачків з літа минулого року.

Магвайр влітку втратив статус капітана у МЮ, а манкуніанці не проти його продати. Втім, раніше вже була відхилена пропозиція Вест Гема у 20 млн фунтів.

Нагадаємо, Миколенко відновився після травми.

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