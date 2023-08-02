Евертон хоче підписати Магвайра

Джерело - tribuna.com.
Евертон планує включитися у боротьбу за центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.
Про це повідомляє TeamTalk.
Ініціатором трансферу 30-річного футболіста є головний тренер "ірисок" Шон Дайч. Коуч розраховує отримати кошти від керівництва на цю угоду – клуб не витрачає гроші на новачків з літа минулого року.
Магвайр влітку втратив статус капітана у МЮ, а манкуніанці не проти його продати. Втім, раніше вже була відхилена пропозиція Вест Гема у 20 млн фунтів.
Нагадаємо, Миколенко відновився після травми.