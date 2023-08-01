Джерело - evertonfc.com.
Український захисник Евертона Віталій Миколенко відновився після травми та приєднався до команди під час підготовки до нового сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Українець взяв участь у товариському матчі проти італійської Монци.
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Поєдинок пройшов за зачиненими дверима на домашній арені ліверпульської команди Гудісон Парк і завершився внічию 2:2. Український захисник провів на полі 45 хвилин.
Також лазарет залишив нападаючий "ірисок" Домінік Калверт-Льюїн.
Раніше Миколенко прокоментував роботу Лемпарда.