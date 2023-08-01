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Миколенко відновився після травми

Український захисник готується до нового сезону
Сьогодні 21:43 165 0
Миколенко відновився після травми
Фото - Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - evertonfc.com.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відновився після травми та приєднався до команди під час підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українець взяв участь у товариському матчі проти італійської Монци.

  Актуально: Стала відома причина відсутності Миколенка на зборі Евертона

Поєдинок пройшов за зачиненими дверима на домашній арені ліверпульської команди Гудісон Парк і завершився внічию 2:2. Український захисник провів на полі 45 хвилин.

Також лазарет залишив нападаючий "ірисок" Домінік Калверт-Льюїн.

Раніше Миколенко прокоментував роботу Лемпарда.

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