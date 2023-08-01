Український захисник готується до нового сезону

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відновився після травми та приєднався до команди під час підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українець взяв участь у товариському матчі проти італійської Монци.

Актуально: Стала відома причина відсутності Миколенка на зборі Евертона

Поєдинок пройшов за зачиненими дверима на домашній арені ліверпульської команди Гудісон Парк і завершився внічию 2:2. Український захисник провів на полі 45 хвилин.

Також лазарет залишив нападаючий "ірисок" Домінік Калверт-Льюїн.

Раніше Миколенко прокоментував роботу Лемпарда.