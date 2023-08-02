Сума трансферу може скласти близько 18 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Лаціо веде переговори з АЗ стосовно вінгера Єспера Карлссона.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Сам 25-річний швед не проти перейти до римського клубу.

Transfermarkt оцінює крайнього півзахисника у 18 млн євро.

Talks in progress for Jesper #Karlsson to #Lazio from #AZAlkmaar. The winger has already given già availability to join Lazio with a contract until 2028. #transfers https://t.co/k9I5dysRno — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2023

Нагадаємо, Лаціо хоче підписати Фреда.

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