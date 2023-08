Лаціо веде переговори з АЗ стосовно вінгера Єспера Карлссона.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Сам 25-річний швед не проти перейти до римського клубу.

Transfermarkt оцінює крайнього півзахисника у 18 млн євро.

