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Лаціо веде переговори з АЗ щодо вінгера Карлссона

Сума трансферу може скласти близько 18 млн євро
Сьогодні 14:00 186 0
Лаціо веде переговори з АЗ щодо вінгера Карлссона
#АЗ Алкмар, #Лаціо, #Єспер Карлссон

Джерело - Чемпіон.

Лаціо веде переговори з АЗ стосовно вінгера Єспера Карлссона.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Сам 25-річний швед не проти перейти до римського клубу.

Transfermarkt оцінює крайнього півзахисника у 18 млн євро.

Нагадаємо, Лаціо хоче підписати Фреда.

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