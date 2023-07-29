Лаціо хоче підписати Фреда

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред найближчим часом може перебратися до італійської Серії А.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Інтерес до 30-річного бразильця виявляє Лаціо, який підшукує заміну в центрі поля для Сергія Милинковича-Савича, котрий поїхав до Саудівської Аравії.
Манчестер Юнайтед хоче отримати за Фреда, контракт із яким у клубу розрахований до літа 2024 року, 15 мільйонів євро. Втім, у конкурентах в Лаціо буде Галатасарай, який вже робив першу пропозицію щодо бразильця, але отримав відмову.
Раніше Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Вест Гема щодо Магвайра.