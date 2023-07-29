Головне
Харлан кваліфікувалася на Олімпіаду-2024 рішенням МОК
Вчора 18:48 1260
Збірна Швеції розгромила Італію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:56 139
Судаков пропустить початок сезону
Сьогодні 11:23 264
Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ
Вчора 21:35 843
Ювентус - виключений з Ліги конференцій
Вчора 20:47 902
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан
Вчора 20:33 1798
НОК України звернувся до Баха щодо дискваліфікації Харлан
Вчора 20:01 497
Ферстаппен виграв кваліфікацію у Бельгії, але стартуватиме з 6 місця
Вчора 19:30 432
Карпати перемогли Хуст, Лівий берег розгромив Гірник-Спорт: результати матчів 1 туру Першої ліги
Вчора 19:15 995
Оболонь та Колос розписали мирову в першому матчі УПЛ сезону 2023/2024
Вчора 18:57 455
Прямі трансляції

Лаціо хоче підписати Фреда

Фред може покинути МЮ
Сьогодні 13:23 150 0
Лаціо хоче підписати Фреда
Фото - Getty Images
#Лаціо, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Фред

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Манчестер Юнайтед  Фред найближчим часом може перебратися до італійської Серії А.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Інтерес до 30-річного бразильця виявляє Лаціо, який підшукує заміну в центрі поля для Сергія Милинковича-Савича, котрий поїхав до Саудівської Аравії.

Манчестер Юнайтед хоче отримати за Фреда, контракт із яким у клубу розрахований до літа 2024 року, 15 мільйонів євро. Втім, у конкурентах в Лаціо буде Галатасарай, який вже робив першу пропозицію щодо бразильця, але отримав відмову.

Раніше Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Вест Гема щодо Магвайра.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 15677
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 3264
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 5808
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 3805
Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ 5195
Сабо знайшов неочікуваний клуб для Довбика Сабо знайшов неочікуваний клуб для Довбика 2189
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32299
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49239 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2640
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 86369 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37899 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16219 6