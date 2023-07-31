Ребич перейшов у Бешикташ

Джерело - tribuna.com.
Бешикташ оголосив про перехід лівого вінгера Мілана Анте Ребича.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
За даними calciomercato.com, сума трансферу складе 500 тисяч євро. Також передбачені бонуси у розмірі 2 мільйонів євро. Італійський клуб заощадить близько 9 мільйонів євро на зарплаті футболісту.
Анте провів у Мілані три сезони, забивши 29 голів та віддавши 17 результативних передач у 123 матчах.
Раніше повідомлялося, що Мілан готовий продати Ребича приблизно за 20 млн євро.