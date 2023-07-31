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Ребич перейшов у Бешикташ

Ребич став гравцем Бешикташа
Сьогодні 18:10 209 0
Ребич перейшов у Бешикташ
#Бешикташ, #Мілан, #Ребич, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Бешикташ оголосив про перехід лівого вінгера Мілана Анте Ребича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

За даними calciomercato.com, сума трансферу складе 500 тисяч євро. Також передбачені бонуси у розмірі 2 мільйонів євро. Італійський клуб заощадить близько 9 мільйонів євро на зарплаті футболісту.

Анте провів у Мілані три сезони, забивши 29 голів та віддавши 17 результативних передач у 123 матчах.

Раніше повідомлялося, що Мілан готовий продати Ребича приблизно за 20 млн євро.

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