Ребич перейшов у Бешикташ

Ребич став гравцем Бешикташа

Бешикташ оголосив про перехід лівого вінгера Мілана Анте Ребича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

За даними calciomercato.com, сума трансферу складе 500 тисяч євро. Також передбачені бонуси у розмірі 2 мільйонів євро. Італійський клуб заощадить близько 9 мільйонів євро на зарплаті футболісту.

Анте провів у Мілані три сезони, забивши 29 голів та віддавши 17 результативних передач у 123 матчах.

Раніше повідомлялося, що Мілан готовий продати Ребича приблизно за 20 млн євро.