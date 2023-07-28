Дієго Годін завершує професійну кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Уругвайський захисник Дієго Годін вирішив завершити кар'єру.

Про це повідомляє Герман Гарсія Грова.

Непублічно гравець оголосив, що найближчий матч Велеса проти Уракана у чемпіонаті Аргентини стане для нього останнім.

Протягом кар'єри футболіст виступав за Серро, Насьйональ, Вільярреал, Атлетіко, Інтер, Кальярі та Атлетіку Мінейру.

Вигравав Кубок Америки, Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії, двічі Лігу Європи, тричі Суперкубок УЄФА та Суперкубок Бразилії.

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