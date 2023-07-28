Косовський залишив посаду старшого тренера Кривбаса U-19

Віталій Косовський залишив посаду за взаємною згодою сторін

Старший тренер Кривбаса U-19 Віталій Косовський залишив клуб, розірвавши контракт за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Разом із Косовським припинили співпрацю тренер В’ячеслав Нивинський та тренер воротарів Геннадій Тарасюк. У команді залишаються тренери Микола Кашевський та Олександр Процюк.

Косовський очолив Кривбас U-19 минулого літа, підписавши контракт на два роки. Під його керівництвом криворіжці посіли 12-е місце у юнацькому чемпіонаті України. Раніше фахівець працював з основною та молодіжною командою Ворскли.

Нагадаємо, Кривбас орендував Блізніченка у Динамо.

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