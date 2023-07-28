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ПСЖ може продати капітана

Маркіньйос розлютив керівництво ПСЖ
Сьогодні 11:41 166 0
ПСЖ може продати капітана
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Маркіньйос, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

ПСЖ може розглянути варіанти з продажем свого центрального захисника та капітана Маркіньйоса.

Про це повідомляє Get French Football News.

На відміну від нападника Кіліана Мбаппе, бразильський захисник був включений в передсезонне турне клубу по Азії, але викликав гнів керівництва клубу після коментарів, які не повністю підтримують позицію клубу

На недавній пресконференції Маркіньйос сказав про ситуацію з непотраплянням Мбаппе в заявку команди на тур Азією: "Він видатний гравець, дуже сильний, але це рішення керівництва. Сподіваюся, все закінчиться добре, він повернеться і допоможе нам цього сезону".

Такі слова не сподобалися керівництву команди. Вони не збираються виставляти Маркіньйоса на трансфер, але готові розглянути варіант з продажем, якщо надійде конкретна пропозиція

Наразі Мбаппе тренується з гравцями, які ПСЖ виставив на трансфер.

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