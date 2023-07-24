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Мбаппе тренується з гравцями ПСЖ, які виставлені на трансфер

Кіліан Мбаппе влітку може покинути ПСЖ
Сьогодні 11:40 80 0
Мбаппе тренується з гравцями ПСЖ, які виставлені на трансфер
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, якого було виключено з заявки на турне по Японії, проводить тренування на базі клубу у Парижі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Le Parisien.

Важливо: Мбаппе готовий піти на радикальний крок, аби покинути ПСЖ

24-річний француз був помічений на тренуванні разом з Леандро Паредесом, Джорджиньйо Вейналдумом, Абду Діалло, Коліном Дагбою та Юліаном Дракслером. Усіх цих гравців "ПСЖ" виставив на трансфер.

Раніше ПСЖ встановив цінник на Мбаппе.

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