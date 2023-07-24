Мбаппе тренується з гравцями ПСЖ, які виставлені на трансфер

Джерело - tribuna.com.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, якого було виключено з заявки на турне по Японії, проводить тренування на базі клубу у Парижі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Le Parisien.
Важливо: Мбаппе готовий піти на радикальний крок, аби покинути ПСЖ
24-річний француз був помічений на тренуванні разом з Леандро Паредесом, Джорджиньйо Вейналдумом, Абду Діалло, Коліном Дагбою та Юліаном Дракслером. Усіх цих гравців "ПСЖ" виставив на трансфер.
Раніше ПСЖ встановив цінник на Мбаппе.
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