Олійник: Мій досвід має допомогти ЛНЗ

Нападник Денис Олійник пояснив свій перехід в ЛНЗ.

Про це розповів сам футболіст.

"Останнього разу був у Черкасах дуже давно — 18 років тому. Ще за Динамо-2 ми тут грали в Першій лізі проти Дніпро Черкаси, яке тут ще було. 0:0, якщо правильно пригадую, зіграли.

Десь місяць тому я вів перемовини з Ворсклою, там не все було вирішено. Потім я відповів агенту, що можемо розглядати варіант із ЛНЗ і ця ситуація почала поступово рухатись далі.

Я стежив за виступами ЛНЗ. Чув, що це — дуже амбітний клуб, амбітні керівники, клуб сильно розвивається й поступово виходить на наступний рівень. Тож, коли така пропозиція з’явилась, я відреагував на неї позитивно.

Дуже радий, що я зараз тут. Зі свого боку обіцяю прикласти максимум зусиль для того, аби допомогти клубу та команді досягати високих цілей. У мене дуже великий досвід, тож я думаю, що зможу бути корисний клубу.

Перед трансфером я спілкувався з Сергієм Рибалкою, бо ми знайомі дуже давно. Запитував про ЛНЗ. Можна сказати, що, дійсно, спілкувався дуже часто останній тиждень. Він дуже добре відгукувався про клуб, що йому все подобається.

Сказав, що команда в хорошому стані, бойова та конкурентоспроможна для виступів у Прем’єр-лізі", — заявив Олійник.