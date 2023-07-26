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Загребське Динамо розгромило Астану: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:14 736 0
Загребське Динамо розгромило Астану: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
#Галатасарай, #Копенгаген, #Панатінаїкос, #СК Дніпро-1, #Жальгіріс

Джерело - Чемпіон.

25 липня відбулися 7 перших матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
Другий кваліфікаційний раунд
Перший матч, 25 липня

ГІК (Фінляндія) - Молде (Норвегія) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 25 Кескінен

Жальгіріс (Литва) - Галатасарай (Туреччина) 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Оєвусі, 1:1 - 75 Бардакчі, 1:2 - 78 Давіршоглу, 2:2 - 90+2 Казлаускас

СК Дніпро-1 - Панатінаїкос 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Шпорар, 0:2 - 74 Джурічич, 0:3 - 84 Йоаннідіс (пен), 1:3 - 90 Танчик

Динамо (Загреб) - ФК Астана 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 36 Петкович, 2:0 - 41 Іванушец, 3:0 - 43 Іванушец, 4:0 - 56 Іванушец

Серветт - Генк 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Арокодаре, 1:1 - 78 Рульє

Зріньскі - Слован Братислава 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 53 Зуберу

Брєйдаблік - Копенгаген 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Ларссон, 0:2 - 32 Фальк

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