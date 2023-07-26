Джерело - Чемпіон.
25 липня відбулися 7 перших матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
ГІК (Фінляндія) - Молде (Норвегія) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 25 Кескінен
Жальгіріс (Литва) - Галатасарай (Туреччина) 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Оєвусі, 1:1 - 75 Бардакчі, 1:2 - 78 Давіршоглу, 2:2 - 90+2 Казлаускас
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Шпорар, 0:2 - 74 Джурічич, 0:3 - 84 Йоаннідіс (пен), 1:3 - 90 Танчик
Динамо (Загреб) - ФК Астана 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 36 Петкович, 2:0 - 41 Іванушец, 3:0 - 43 Іванушец, 4:0 - 56 Іванушец
Серветт - Генк 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Арокодаре, 1:1 - 78 Рульє
Зріньскі - Слован Братислава 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 53 Зуберу
Брєйдаблік - Копенгаген 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 1 Ларссон, 0:2 - 32 Фальк