Аль-Хілаль близький до трансферу лідера Фулгема

Александр Митрович близький до переходу в Аль-Хілаль

Джерело - Чемпіон.

Фулхем і Аль-Хіляль близькі до угоди щодо трансферу нападника Александра Митровича.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони обговорюють заключні деталі угоди. Дачники раніше відхилили попередні дві заявки саудівського клубу. Проте сам серб налаштований на перехід та погрожував бойкотувати передсезонний збір Фулгема.

Митрович виступає за Фулгем із 2018 року. Минулого сезону 28-річний форвард зіграв за команду 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 голів і віддав чотири асисти. Його контракт із Дачниками розрахований до літа 2026 року.