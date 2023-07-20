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Митрович відмовляється грати за Фулгем

Серб розглядав можливість бойкотувати передсезонку Фулгема
Сьогодні 10:54 209 0
Митрович відмовляється грати за Фулгем
Фото: Getty Images
#Фулгем, #Александр Митрович

Джерело - Sky Sports.

Сербський нападник Александр Митрович відмовляється продовжувати кар’єру у Фулгемі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Митрович невдоволений тим, що Фулгем не хоче продавати його в Аль-Хілаль за менш ніж 50 мільйонів євро. Саудівський клуб вже зробив три пропозиції, дві з яких були відхилені.

Александр повідомив рідним, що більше не збирається грати за "дачників".

Серб розглядав можливість бойкотувати передсезонку Фулгема, але агент переконав його приєднатися до команди.

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