Серб розглядав можливість бойкотувати передсезонку Фулгема

Джерело - Sky Sports.

Сербський нападник Александр Митрович відмовляється продовжувати кар’єру у Фулгемі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Митрович невдоволений тим, що Фулгем не хоче продавати його в Аль-Хілаль за менш ніж 50 мільйонів євро. Саудівський клуб вже зробив три пропозиції, дві з яких були відхилені.

Александр повідомив рідним, що більше не збирається грати за "дачників".

Серб розглядав можливість бойкотувати передсезонку Фулгема, але агент переконав його приєднатися до команди.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!