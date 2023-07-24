Головне
Українці можуть повернутися на міжнародні змагання, до яких допустили росіян
Вчора 16:18 914 1
Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 11:13 163
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Сьогодні 09:50 312619 3
NAVI виграли у G2 та вийшли у BLAST Premier Fall Final
Вчора 23:59 385
Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно
Вчора 23:30 1040
Байндл поступилася росіянці у фіналі турніру WTA 250
Вчора 20:19 1839
Онопрієнко здобула дві медалі на етапі Кубка світу в Мілані
Вчора 19:33 618
Ферстаппен здобув сьому перемогу поспіль на Гран-прі Формули-1
Вчора 17:56 862
Ткачук та Рижикова здобули ліцензії на Олімпійські ігри-2024
Вчора 16:48 893
Снігур виграла турнір ITF W100 в Іспанії
Вчора 15:08 1723 1
Прямі трансляції

Боруссія Дортмунд за 19 млн євро підпише Забітцера

Стали відомі деталі переходу півзахисника Марселя Забітцера з Баварії у Боруссію Дортмунд
Сьогодні 11:24 91 0
Боруссія Дортмунд за 19 млн євро підпише Забітцера
Фото - gettyimages
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Марсель Забітцер, #Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Дортмунд узгодила з Баварією перехід півзахисника Марселя Забітцера.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Контракт буде розрахований щонайменше до 2027 року. Ключову роль в угоді відіграв спортивний директор Боруссії Себастьян Кель. Сума трансферу складе 19 мільйонів євро + бонуси.

Гравець до цього надавав перевагу переходу в англійський чи італійський клуб, але тепер ситуація змінилась. 29-річний австрієць у минулому сезоні грав за Баварію, а потім в оренді за Манчестер Юнайтед.

Всього він провів 42 матчі, забив 4 голи та зробив 2 результативні передачі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного 2038
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 3445
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 19026
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 9861
ПСЖ встановив цінник на Мбаппе ПСЖ встановив цінник на Мбаппе 8298
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд 312619 3
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34844 4
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47358
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53416
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2938
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 287989
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18902 7