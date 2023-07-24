Боруссія Дортмунд за 19 млн євро підпише Забітцера

Стали відомі деталі переходу півзахисника Марселя Забітцера з Баварії у Боруссію Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Дортмунд узгодила з Баварією перехід півзахисника Марселя Забітцера.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Контракт буде розрахований щонайменше до 2027 року. Ключову роль в угоді відіграв спортивний директор Боруссії Себастьян Кель. Сума трансферу складе 19 мільйонів євро + бонуси.

Гравець до цього надавав перевагу переходу в англійський чи італійський клуб, але тепер ситуація змінилась. 29-річний австрієць у минулому сезоні грав за Баварію, а потім в оренді за Манчестер Юнайтед.

Всього він провів 42 матчі, забив 4 голи та зробив 2 результативні передачі.