Головне
Українці можуть повернутися на міжнародні змагання, до яких допустили росіян
Вчора 16:18 940 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 13:36 62713
Збірна Німеччини знищила Марокко: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:35 440
Кривбас орендував Блізніченка у Динамо
Сьогодні 13:13 170
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Сьогодні 09:50 313073 3
NAVI виграли у G2 та вийшли у BLAST Premier Fall Final
Вчора 23:59 412
Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно
Вчора 23:30 1099
Байндл поступилася росіянці у фіналі турніру WTA 250
Вчора 20:19 1885
Онопрієнко здобула дві медалі на етапі Кубка світу в Мілані
Вчора 19:33 633
Ферстаппен здобув сьому перемогу поспіль на Гран-прі Формули-1
Вчора 17:56 905
Прямі трансляції

Тоттенгем висуне ультиматум Кейну

Кейн може влітку змінити клуб
Сьогодні 12:55 140 0
Тоттенгем висуне ультиматум Кейну
Фото - Getty Images
#Баварія, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - sport.ua.

У Тоттенгем готові поставити нападнику Гаррі Кейну ультиматум щодо майбутнього.

Про це повідомляє Goal.com.

Таку вказівку президенту клубу Деніелу Леві дав власник Тоттенгема Джо Льюїс. Пов'язано це з чутками про можливий відхід Кейна у Баварію.

У Гаррі Кейна діє контракт зі "шпорами", розрахований до 2024 року. Клуб хоче угоду продовжити, а форвард робити цього не хоче.

У Тоттенгемі попередять Кейна про те, що він буде проданий цього літа, якщо відмовиться від пролонгації договору.

Нагадаємо, Кейн не форсуватиме перехід у Баварію.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд 313073 3
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 3595
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 62713
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 10061
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 19049
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2086
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59744
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9008
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6557
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 50666 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38509 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37780 1