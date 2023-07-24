Тоттенгем висуне ультиматум Кейну

Джерело - sport.ua.
У Тоттенгем готові поставити нападнику Гаррі Кейну ультиматум щодо майбутнього.
Про це повідомляє Goal.com.
Таку вказівку президенту клубу Деніелу Леві дав власник Тоттенгема Джо Льюїс. Пов'язано це з чутками про можливий відхід Кейна у Баварію.
У Гаррі Кейна діє контракт зі "шпорами", розрахований до 2024 року. Клуб хоче угоду продовжити, а форвард робити цього не хоче.
У Тоттенгемі попередять Кейна про те, що він буде проданий цього літа, якщо відмовиться від пролонгації договору.
Нагадаємо, Кейн не форсуватиме перехід у Баварію.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!