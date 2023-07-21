Кейн не форсуватиме перехід у Баварію

Джерело - ua-football.com.
Нападник Тоттенегма Гаррі Кейн не збирається форсувати перехід у Баварію.
Про це повідомляє espn.
Він також може залишитися в клубі влітку і продовжити контракт наступного сезону, якщо справи з новим тренером Постекоглу будуть успішними.
Це не виключає трансферу і він все ще може покинути клуб, йому симпатична Баварія.
"Шпори" вже відхилили дві пропозиції від Баварії. У клубі хочуть отримати 100 мільйонів євро одним платежем за нападника.
Раніше повідомлялося, що Кейн не зацікавлений у переході в ПСЖ.