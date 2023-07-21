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Кейн не форсуватиме перехід у Баварію

Кейн може залишитися у Тоттенгемі
Вчора 21:12 229 0
Кейн не форсуватиме перехід у Баварію
Фото - Getty Images
#Баварія, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - ua-football.com.

Нападник Тоттенегма Гаррі Кейн не збирається форсувати перехід у Баварію.

Про це повідомляє espn.

Він також може залишитися в клубі влітку і продовжити контракт наступного сезону, якщо справи з новим тренером Постекоглу будуть успішними.

Це не виключає трансферу і він все ще може покинути клуб, йому симпатична Баварія.

"Шпори" вже відхилили дві пропозиції від Баварії. У клубі хочуть отримати 100 мільйонів євро одним платежем за нападника.

Раніше повідомлялося, що Кейн не зацікавлений у переході в ПСЖ.

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