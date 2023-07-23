Контрольний матч Тоттенгем - Лестер скасовано через погодні умови

Джерело - Чемпіон.
Товариський матч між Тоттенгемом і Лестером був скасований.
Про це повідомляє пресслужба "шпор".
Гра мала відбутись у Бангкоку (Таїланд) на національному стадіоні Раджамангала.
Через сильний дощ поле сильно залило водою, і у таких умовах гру вирішили не проводити.
Матч мав розпочатись о 13:00 за київським часом.
Tonight’s friendly against Leicester City has been cancelled due to a waterlogged pitch and adverse weather conditions.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 23, 2023
The event organisers, based on a recommendation from the match officials, deemed the pitch at the Rajamangala National Stadium unplayable and unsafe following…
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