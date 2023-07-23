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Контрольний матч Тоттенгем - Лестер скасовано через погодні умови

Через сильний дощ поле сильно залило водою
Сьогодні 19:01 183 0
Контрольний матч Тоттенгем - Лестер скасовано через погодні умови
#Лестер Сіті, #Тоттенгем, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Товариський матч між Тоттенгемом і Лестером був скасований.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Гра мала відбутись у Бангкоку (Таїланд) на національному стадіоні Раджамангала.

Через сильний дощ поле сильно залило водою, і у таких умовах гру вирішили не проводити.

Матч мав розпочатись о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, Кейн не форсуватиме перехід у Баварію.

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