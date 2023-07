Контрольний матч Тоттенгем - Лестер скасовано через погодні умови

Товариський матч між Тоттенгемом і Лестером був скасований.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Гра мала відбутись у Бангкоку (Таїланд) на національному стадіоні Раджамангала.

Через сильний дощ поле сильно залило водою, і у таких умовах гру вирішили не проводити.

Матч мав розпочатись о 13:00 за київським часом.

Tonight’s friendly against Leicester City has been cancelled due to a waterlogged pitch and adverse weather conditions.



The event organisers, based on a recommendation from the match officials, deemed the pitch at the Rajamangala National Stadium unplayable and unsafe following…