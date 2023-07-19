Манчестер Сіті погодився продати Мареза

Марез покине Манчестер Сіті

Манчестер Сіті та Аль-Ахлі погодили перехід вінгера Ріяда Мареза.

Про це повідомляє The Athletic.

Клуб із Саудівської Аравії заплатить за 32-річного алжирця 30 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Завтра Марез пройде медичне обстеження перед підписанням контракту із Аль-Ахлі. Угода з вінгером буде розрахована на три роки з опцією продовження на ще один сезон.

У сезоні 2022/2023 Марез відіграв 47 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах, у яких забив 15 голів та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, ПСЖ запропонував Манчестер Сіті грандіозний обмін.