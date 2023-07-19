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Манчестер Сіті погодився продати Мареза

Марез покине Манчестер Сіті
Сьогодні 22:12 104 0
Манчестер Сіті погодився продати Мареза
#Аль-Ахлі, #Манчестер Сіті, #Марез, #Футбольні трансфери

Джерело - theathletic.com.

Манчестер Сіті та Аль-Ахлі погодили перехід вінгера Ріяда Мареза.

Про це повідомляє The Athletic.

Клуб із Саудівської Аравії заплатить за 32-річного алжирця 30 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Завтра Марез пройде медичне обстеження перед підписанням контракту із Аль-Ахлі. Угода з вінгером буде розрахована на три роки з опцією продовження на ще один сезон.

У сезоні 2022/2023 Марез відіграв 47 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах, у яких забив 15 голів та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, ПСЖ запропонував Манчестер Сіті грандіозний обмін.

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