ПСЖ запропонував Манчестер Сіті грандіозний обмін

Джерело - sport.ua.
Пріоритетною трансферною метою ПСЖ на нинішнє трансферне вікно є півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва.
Про це повідомляє Footmercato.
ПСЖ пропонує чемпіонам Англії здійснити грандіозний обмін. За Бернарду Сілву чемпіони Франції готові віддати двох своїх італійських зірок – голкіпера Джанлуїджі Доннарумму і півзахисника Марко Верратті.
Верратті може замінити в команді Ілкая Гюндогана, який залишив клуб вільним агентом. Доннарумма міг би стати альтернативою Едерсону, до гри якого останнім часом багато питань.
Напередодні Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ.