ПСЖ запропонував Манчестер Сіті грандіозний обмін

Парижани готові віддати Доннарумму і Верратті за Бернарду Сілву

Пріоритетною трансферною метою ПСЖ на нинішнє трансферне вікно є півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва.

Про це повідомляє Footmercato.

ПСЖ пропонує чемпіонам Англії здійснити грандіозний обмін. За Бернарду Сілву чемпіони Франції готові віддати двох своїх італійських зірок – голкіпера Джанлуїджі Доннарумму і півзахисника Марко Верратті.

Верратті може замінити в команді Ілкая Гюндогана, який залишив клуб вільним агентом. Доннарумма міг би стати альтернативою Едерсону, до гри якого останнім часом багато питань.

Напередодні Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ.