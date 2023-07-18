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ПСЖ запропонував Манчестер Сіті грандіозний обмін

Парижани готові віддати Доннарумму і Верратті за Бернарду Сілву
Сьогодні 10:11 1236 0
ПСЖ запропонував Манчестер Сіті грандіозний обмін
Фото Getty Images
#Манчестер Сіті, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Пріоритетною трансферною метою ПСЖ на нинішнє трансферне вікно є півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва.

Про це повідомляє Footmercato.

ПСЖ пропонує чемпіонам Англії здійснити грандіозний обмін. За Бернарду Сілву чемпіони Франції готові віддати двох своїх італійських зірок – голкіпера Джанлуїджі Доннарумму і півзахисника Марко Верратті.

Верратті може замінити в команді Ілкая Гюндогана, який залишив клуб вільним агентом. Доннарумма міг би стати альтернативою Едерсону, до гри якого останнім часом багато питань.

Напередодні Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ.

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