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Атлетіко не хоче, щоб Фелікс перейшов у інший клуб Ла-Ліги

У Барселони немає грошей на повноцінний трансфер португальця
Сьогодні 11:37 202 0
Атлетіко не хоче, щоб Фелікс перейшов у інший клуб Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #Жуан Фелікс

Джерело - Marca.

В Атлетіко вважають слова Жоау Фелікса про його бажання грати за Барселону непрофесійними та неповажними.

Про це повідомляє Marca.

На думку керівництва, агент 23-річного португальця чудово обізнаний про умови, які повинні бути виконані, щоб клуб погодився відпустити футболіста, а ці слова сказані лише для того, щоб створити тиск.

Атлетіко не хоче, щоб Фелікс продовжив кар'єру в іншому клубі Ла-Ліги, але відсутність інших пропозицій все ще може змінити думку мадридців.

У Барселони немає грошей на повноцінний трансфер, тому рішенням проблеми може стати оренда, хоча й цей варіант здається дорогим для каталонців, оскільки їм доведеться повністю виплачувати зарплатню нападнику, бо Атлетіко не збирається покривати навіть частину.

Повідомлялося, що Фелікс має намір продовжити кар'єру в Барселоні.

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