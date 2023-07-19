Атлетіко не хоче, щоб Фелікс перейшов у інший клуб Ла-Ліги

Джерело - Marca.
В Атлетіко вважають слова Жоау Фелікса про його бажання грати за Барселону непрофесійними та неповажними.
Про це повідомляє Marca.
На думку керівництва, агент 23-річного португальця чудово обізнаний про умови, які повинні бути виконані, щоб клуб погодився відпустити футболіста, а ці слова сказані лише для того, щоб створити тиск.
Атлетіко не хоче, щоб Фелікс продовжив кар'єру в іншому клубі Ла-Ліги, але відсутність інших пропозицій все ще може змінити думку мадридців.
У Барселони немає грошей на повноцінний трансфер, тому рішенням проблеми може стати оренда, хоча й цей варіант здається дорогим для каталонців, оскільки їм доведеться повністю виплачувати зарплатню нападнику, бо Атлетіко не збирається покривати навіть частину.
Повідомлялося, що Фелікс має намір продовжити кар'єру в Барселоні.
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