Фелікс має намір продовжити кар'єру в Барселоні

Джерело - AS.
Нападник Атлетіко Жоау Фелікс хоче перейти до Барселони влітку.
Про це повідомляє AS.
Гравець був впевнений, що питання його трансферу в інший клуб буде вирішене до 10 липня, і йому не доведеться повертатися в розташування Атлетіко.
Інтерес до Фелікса проявляє ПСЖ, але перехід стане можливим лише за умови відходу Неймара або Кіліана Мбаппе.
Повідомлялося, що Астон Вілла готує трансфер Фелікса.
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