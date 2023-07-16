Фелікс має намір продовжити кар'єру в Барселоні

Інтерес до Фелікса проявляє ПСЖ

Джерело - AS.

Нападник Атлетіко Жоау Фелікс хоче перейти до Барселони влітку.

Про це повідомляє AS.

Гравець був впевнений, що питання його трансферу в інший клуб буде вирішене до 10 липня, і йому не доведеться повертатися в розташування Атлетіко.

Інтерес до Фелікса проявляє ПСЖ, але перехід стане можливим лише за умови відходу Неймара або Кіліана Мбаппе.

Повідомлялося, що Астон Вілла готує трансфер Фелікса.

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