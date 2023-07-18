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Лейпциг підписав 18-річного захисника ПСЖ

Лейпциг підсилився захисником
Сьогодні 20:40 219 0
Лейпциг підписав 18-річного захисника ПСЖ
#ПСЖ, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг підписав 18-річного захисника ПСЖ Ель-Шадаля Бітшіабу.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу

Гравець юнацької збірної Франції оформив контракт до літа 2028 року. Повідомляється, що Бики оформили перехід за 15 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро як потенційні бонуси. ПСЖ також отримає 25% від подальшого продажу гравця.

Бітшіабу – вихованець футбольної академії ПСЖ. Минулого сезону захисник провів 18 матчів за парижан у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Сімонс має намір піти в оренду в Лейпциг після повернення в ПСЖ.

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