Джерело - Чемпіон.
РБ Лейпциг підписав 18-річного захисника ПСЖ Ель-Шадаля Бітшіабу.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу
Гравець юнацької збірної Франції оформив контракт до літа 2028 року. Повідомляється, що Бики оформили перехід за 15 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро як потенційні бонуси. ПСЖ також отримає 25% від подальшого продажу гравця.
Бітшіабу – вихованець футбольної академії ПСЖ. Минулого сезону захисник провів 18 матчів за парижан у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Сімонс має намір піти в оренду в Лейпциг після повернення в ПСЖ.