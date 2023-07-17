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Сімонс має намір піти в оренду в Лейпциг після повернення в ПСЖ

Німецький клуб готовий орендувати гравця у французької команди
Сьогодні 11:17 206 0
Сімонс має намір піти в оренду в Лейпциг після повернення в ПСЖ
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #РБ Лейпциг, #Сімонс

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСВ Хаві Сімонс, який найближчим часом стане гравцем ПСЖ, вважає Лейпциг гарним варіантом для майбутньої оренди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Німецький клуб готовий орендувати гравця у французької команди без права викупу. Футболіст оголосить про своє рішення в понеділок.

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