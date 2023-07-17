Сімонс має намір піти в оренду в Лейпциг після повернення в ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ПСВ Хаві Сімонс, який найближчим часом стане гравцем ПСЖ, вважає Лейпциг гарним варіантом для майбутньої оренди.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Німецький клуб готовий орендувати гравця у французької команди без права викупу. Футболіст оголосить про своє рішення в понеділок.
Xavi Simons, convinced that RB Leipzig is the best option for his future if he has to leave PSG. ✨🇳🇱— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023
He will communicate his decision on Monday — Leipzig are ready with loan deal with NO buy option.
Xavi would return to PSG in June 2024 to be part of long term project. pic.twitter.com/UhYoJpf6ok
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