Сімонс має намір піти в оренду в Лейпциг після повернення в ПСЖ

Півзахисник ПСВ Хаві Сімонс, який найближчим часом стане гравцем ПСЖ, вважає Лейпциг гарним варіантом для майбутньої оренди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Німецький клуб готовий орендувати гравця у французької команди без права викупу. Футболіст оголосить про своє рішення в понеділок.

Xavi Simons, convinced that RB Leipzig is the best option for his future if he has to leave PSG. ✨🇳🇱



He will communicate his decision on Monday — Leipzig are ready with loan deal with NO buy option.



Xavi would return to PSG in June 2024 to be part of long term project. pic.twitter.com/UhYoJpf6ok