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Манчестер Сіті відхилив першу пропозицію Аль-Ахлі по Марезу

Марез може покинути Манчестер Сіті
Сьогодні 18:12 190 0
Манчестер Сіті відхилив першу пропозицію Аль-Ахлі по Марезу
Фото - gettyimages
#Аль-Ахлі, #Манчестер Сіті, #Марез, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті відхилив першу пропозицію Аль-Ахлі щодо вінгера Ріяда Мареза.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуб із Саудівської Аравії запропонував за алжирця 18 мільйонів фунтів плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів. "Містяни" бажають отримати за 32-річного гравця 30 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялося, що Аль-Ахлі готовий заплатити за Мареза до 100 мільйонів євро. На початку літа делегація саудівської команди відвідала Лондон, де обговорювала потенційні трансфери.

У сезоні 2022/2023 Марез відіграв 47 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 голів та віддав 13 результативних передач. Контракт алжирця з Сіті розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, ПСЖ запропонував Манчестер Сіті грандіозний обмін.

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