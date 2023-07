Півзахисник Манчестер Сіті близький до того, щоб стати гравцем Аль-Ахлі.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Сума трансферу має скласти близько 30 мільйонів фунтів.

У Аль-Ахлі налаштовані оптимістично. Саудівський клуб вже запланував медогляд.

Al-Ahli have a medical scheduled for Mahrez. But as of late Sunday no offer made yet to #MCFC.



Sources indicate one is imminent and in the region of £30m. More clarity expected next week. Not a done deal yet but Al-Ahli optimistic.🇩🇿 https://t.co/XhIr6qsZIU