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Вінгер Манчестер Сіті Марез близький до переходу в Аль-Ахлі

Сума трансферу має скласти близько 30 мільйонів фунтів
Сьогодні 09:16 470 0
Вінгер Манчестер Сіті Марез близький до переходу в Аль-Ахлі
Фото: AFP
#Аль-Ахлі, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті близький до того, щоб стати гравцем Аль-Ахлі.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Сума трансферу має скласти близько 30 мільйонів фунтів.

У Аль-Ахлі налаштовані оптимістично. Саудівський клуб вже запланував медогляд.

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