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Циганик: Кілмен за часів Шевченка приїжджав у табір збірної України

Сьогодні 11:39 214 0
Циганик: Кілмен за часів Шевченка приїжджав у табір збірної України
#Вулвергемптон, #Макс Кілмен

Джерело - Чемпіон.

Захисник Вулвергемптона Макс Кілмен не має права грати у складі збірної України.

Про це сказав працівник 1+1 Media Ігор Циганик.

"Я знаю точно, що Кілмен за часів Шевченка приїжджав у табір національної збірної. Він жив вже в Опері, у готелі, де розташувалася тоді збірна. Його прийняли, дали номер, екіпірування.

Потім написали лист в УЄФА. Прийшла чітка відповідь, що Кілмен зіграв певну кількість поєдинків за збірну Англії з футзалу. Футзал, пляжний футбол і футбол - це одне сім'я. Така була відповідь від УЄФА.

Якщо він заграний за національну збірну іншої команди в цих видах спорту, то за іншу збірну він грати немає права. Відповідь така прийшла.

Якби він мав право грати, то був би заграний ще за Андрія Шевченка, бо він справді дуже хотів грати. Він реально дуже хотів, дуже розчарувався, що йому не дозволили зіграти. Він зі сльозами на очах тоді поїхав зі збірної", - повідомив Циганик.

Раніше Циганик прокоментував інтерес клубів до Артема Довбика.

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