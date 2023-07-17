Циганик: Жирона - єдиний клуб, який веде серйозні переговори по Довбику

Стали відомі клуби, які дійсно цікавляться форвардом Дніпра-1 Артемом Довбиком.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"У Довбика є бажання за хороших умов піти з Дніпра-1. Клуб має бажання, якщо отримає нормальну пропозицію, відпустити його. Тут є взаєморозуміння. Немає такого, що клуб сказав, що не відпустить і все. Довбик чекає реальну пропозицію.

На сьогоднішній момент клуб, який веде серйозні переговори - це лише Жирона. Вони продовжують домовлятися з Мідтьюлландом про те, щоб якимось чином компенсувати ним цю частину.

Дніпро-1 виставив скільки вони хочуть за Довбика. Якщо ціна 15 мільйонів, то вони хочуть 7,5. Вони на це розраховують.

Зараз Жирона хоче та намагається домовитися з Мідтьюлландом, щоб вони ці 7,5 мільйонів компенсовували їм футболістами або, можливо, грошима. Або ще чимось. Мідтьюлланд розуміє, що зараз є можливість отримати живі гроші. Чи потрібні їм футболісти? Але процес йде. Є розмови, що це деякі італійські клуби цікавляться", - сказав Циганик.