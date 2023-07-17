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Циганик: Жирона - єдиний клуб, який веде серйозні переговори по Довбику

Ігор Циганик прокоментував інтерес клубів до Артема Довбика
Вчора 22:10 239 0
Циганик: Жирона - єдиний клуб, який веде серйозні переговори по Довбику
#Жирона, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі клуби, які дійсно цікавляться форвардом Дніпра-1 Артемом Довбиком.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"У Довбика є бажання за хороших умов піти з Дніпра-1. Клуб має бажання, якщо отримає нормальну пропозицію, відпустити його. Тут є взаєморозуміння. Немає такого, що клуб сказав, що не відпустить і все. Довбик чекає реальну пропозицію.

На сьогоднішній момент клуб, який веде серйозні переговори - це лише Жирона. Вони продовжують домовлятися з Мідтьюлландом про те, щоб якимось чином компенсувати ним цю частину.

Дніпро-1 виставив скільки вони хочуть за Довбика. Якщо ціна 15 мільйонів, то вони хочуть 7,5. Вони на це розраховують.

Зараз Жирона хоче та намагається домовитися з Мідтьюлландом, щоб вони ці 7,5 мільйонів компенсовували їм футболістами або, можливо, грошима. Або ще чимось. Мідтьюлланд розуміє, що зараз є можливість отримати живі гроші. Чи потрібні їм футболісти? Але процес йде. Є розмови, що це деякі італійські клуби цікавляться", - сказав Циганик.

Нагадаємо, Жирона не має змоги самостійно заплатити за трансфер Довбика.

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