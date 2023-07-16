Головне
Постол достроково програв Родрігесу в 7 раунді
Сьогодні 08:17 872
Начальник Зорі: Стадіон Лівого берега - пріоритетний варіант
Сьогодні 15:31 160
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 13:17 3603
Байло та Есман посіли 9-е місце на чемпіонаті світу у синхронних стрибках
Сьогодні 13:13 205
Гравці збірної України з волейболу невдоволені розміром зарплат
Сьогодні 10:52 1663
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023
Сьогодні 09:58 2767
Петрук та Дорощук здобули срібло на молодіжному чемпіонаті Європи
Вчора 21:03 525
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
Вчора 20:43 3974
Фельфнер виграв молодіжний чемпіонат Європи з метання спису
Вчора 18:22 787
Гравці Monte отримали дозвіл на виїзд з України для участі на міжнародному турнірі
Вчора 17:55 484
Прямі трансляції

ПСЖ відмовився від ідеї підписання Фелікса

ПСЖ хоче зосередитися на підписанні інших гравців
Сьогодні 14:17 212 0
ПСЖ відмовився від ідеї підписання Фелікса
#Атлетіко Мадрид, #ПСЖ, #Жуан Фелікс

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетіко Мадрид Жоау Фелікс не продовжить кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє L'Équipe.

Агент гравця Жорже Мендеш запропонував кандидатуру португальця парижанам, але ті відмовилися від трансферу.

ПСЖ хоче зосередитися на підписанні інших гравців.

Нагадаємо, Фелікс має намір продовжити кар'єру в Барселоні.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 12637
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 3603
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ 3974
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 5770
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 7052
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023 Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023 2767
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 267474
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19961
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 46988
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2842
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55534
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76983