ПСЖ відмовився від ідеї підписання Фелікса

ПСЖ хоче зосередитися на підписанні інших гравців

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетіко Мадрид Жоау Фелікс не продовжить кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє L'Équipe.

Агент гравця Жорже Мендеш запропонував кандидатуру португальця парижанам, але ті відмовилися від трансферу.

ПСЖ хоче зосередитися на підписанні інших гравців.

Comment Jorge Mendes a tissé sa toile au PSG



Le célèbre agent portugais est devenu l'un des personnages les plus influents dans le mercato du Paris-SG. https://t.co/kEU40eJ2eb pic.twitter.com/JK8dazExDT — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 15, 2023

Нагадаємо, Фелікс має намір продовжити кар'єру в Барселоні.

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