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Дніпро-1 продовжив оренду Каплієнка - ЗМІ

Захисник залишиться у Дніпро-1
Сьогодні 11:22 214 0
Дніпро-1 продовжив оренду Каплієнка - ЗМІ
#Олександр Каплієнко, #Металіст, #СК Дніпро-1

Джерело - sport.ua.

Лівий захисник Олександр Каплієнко, права на якого належать Металісту, продовжить виступи за Дніпро-1 на правах оренди.

Про це повідомляє Sport.ua.

Попередня угода закінчилася 30 червня, нова розрахована до 31 грудня 2023 року.

27-річний Каплієнко у весняній частині минулого сезону провів за Дніпро-1 7 матчів. Літньо-осінній відрізок чемпіонату 2022/23 захисник відіграв за Металіст (14 матчів, 2 голи).

Нагадаємо, Торіно продовжує стежити за форвардом Дніпра-1.

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