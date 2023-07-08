Торіно продовжує стежити за форвардом Дніпра-1 Довбиком

Джерело - Toronews.
Нападник Дніпра-1 Артем Довбик досі перебуває у сфері інтересів Торіно.
Про це повідомляє Toronews.
Зараз для туринців запрошення нового форварда не є пріоритетним завданням на трансферному ринку, проте вони зберігають ідею підсилення й цієї лінії.
Головний тренер Іван Юрич хотів би мати в команді стабільнішого гравця, ніж Пʼєтро Пеллегрі.
Раніше Лаціо знизив пріоритетність можливого трансферу Довбика.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!