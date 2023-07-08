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Торіно продовжує стежити за форвардом Дніпра-1 Довбиком

Зараз для туринців запрошення нового форварда не є пріоритетним завданням
Сьогодні 15:05 203 0
Торіно продовжує стежити за форвардом Дніпра-1 Довбиком
#СК Дніпро-1, #Торіно, #Артем Довбик

Джерело - Toronews.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик досі перебуває у сфері інтересів Торіно.

Про це повідомляє Toronews.

Зараз для туринців запрошення нового форварда не є пріоритетним завданням на трансферному ринку, проте вони зберігають ідею підсилення й цієї лінії.

Головний тренер Іван Юрич хотів би мати в команді стабільнішого гравця, ніж Пʼєтро Пеллегрі.

Раніше Лаціо знизив пріоритетність можливого трансферу Довбика.

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