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Енріке не розраховує на Саншеша в ПСЖ

Португалець може продовжити кар'єру в Ромі
Сьогодні 16:12 222 0
Енріке не розраховує на Саншеша в ПСЖ
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Санчеш

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Ренату Саншеш влітку може покинути команду.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

На 25-річного португальця не розраховує новий головний тренер Луїс Енріке.

Наразі тривають перемовини про оренду в Рому – клуби мають хороші стосунки на рівні керівництва.

Нагадаємо, ПСЖ має намір оформити трансфер голкіпера.

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