Енріке не розраховує на Саншеша в ПСЖ

Півзахисник ПСЖ Ренату Саншеш влітку може покинути команду.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

На 25-річного португальця не розраховує новий головний тренер Луїс Енріке.

Наразі тривають перемовини про оренду в Рому – клуби мають хороші стосунки на рівні керівництва.

Talks in progress for #RenatoSanches to #ASRoma from #PSG on loan. The midfielder is not in #LuisEnrique’s plans. #transfers https://t.co/Vy7Cb5WHd5