Енріке не розраховує на Саншеша в ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ПСЖ Ренату Саншеш влітку може покинути команду.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
На 25-річного португальця не розраховує новий головний тренер Луїс Енріке.
Наразі тривають перемовини про оренду в Рому – клуби мають хороші стосунки на рівні керівництва.
Talks in progress for #RenatoSanches to #ASRoma from #PSG on loan. The midfielder is not in #LuisEnrique’s plans. #transfers https://t.co/Vy7Cb5WHd5— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2023
Нагадаємо, ПСЖ має намір оформити трансфер голкіпера.
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