ПСЖ має намір оформити трансфер гокліпера

Джерело - The Telegraph.
Керівництво ПСЖ вважає за необхідне запросити нового воротаря.
Про це повідомляє L'Equipe.
Луїсу Енріке потрібен воротар, який може добре грати ногами, а це якраз один з найбільших недоліків нинішнього воротаря парижан Джанлуїджі Доннарумми.
Також дублер італійця, Серхіо Ріко, отримав важку травму голови й наразі невідомо, коли він зможе повернутися на поле і чи зможе взагалі.
Кейлор Навас, який повернувся з оренди в Ноттінгем Форест, майже напевно буде проданий. У ньому зацікавлений не тільки сам Ноттінгем, але й Інтер, який зв'язувався з ПСЖ з приводу можливого трансферу.
З огляду на це чинний чемпіон Франції звернув увагу на Уго Льоріса та Давіда де Хеа переважно через те, що у першого через рік закінчується контракт, а другий вже став вільним агентом. Ще один кандидат – Кепа Аррісабалага.
Повідомлялося. що ПСЖ готовий збільшити зарплату Мбаппе.
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