ПСЖ має намір оформити трансфер гокліпера

Луїсу Енріке потрібен воротар, який може добре грати ногами

Джерело - The Telegraph.

Керівництво ПСЖ вважає за необхідне запросити нового воротаря.

Про це повідомляє L'Equipe.

Луїсу Енріке потрібен воротар, який може добре грати ногами, а це якраз один з найбільших недоліків нинішнього воротаря парижан Джанлуїджі Доннарумми.

Також дублер італійця, Серхіо Ріко, отримав важку травму голови й наразі невідомо, коли він зможе повернутися на поле і чи зможе взагалі.

Кейлор Навас, який повернувся з оренди в Ноттінгем Форест, майже напевно буде проданий. У ньому зацікавлений не тільки сам Ноттінгем, але й Інтер, який зв'язувався з ПСЖ з приводу можливого трансферу.

З огляду на це чинний чемпіон Франції звернув увагу на Уго Льоріса та Давіда де Хеа переважно через те, що у першого через рік закінчується контракт, а другий вже став вільним агентом. Ще один кандидат – Кепа Аррісабалага.

Повідомлялося. що ПСЖ готовий збільшити зарплату Мбаппе.

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