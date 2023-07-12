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Стан ван дер Сара стабілізувався

Ван дер Сар переніс крововилив у мозок
Сьогодні 10:52 328 0
Стан ван дер Сара стабілізувався
#ван дер Сар

Джерело - Чемпіон.

Легендарний воротар Манчестер Юнайтед, Аякса та збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар залишається у лікарні після перенесеного крововиливу в мозок, проте його стан стабілізувався.

Про це розповіла дружина футболіста.

“Едвін все ще знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, але його стан стабільний. Його життю ніщо не загрожує. Нам потрібно виявити терпіння і подивитися, як ситуація розвиватиметься далі”, – сказала Аннемарі.

52-річного нідерландця було госпіталізовано до реанімації однієї з лікарень Спліту минулого тижня. У Хорватії колишній воротар проводив відпустку.

Нагадаємо, ван дер Сар покинув Аякс.

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