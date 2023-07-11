Аль-Хілаль домовився про трансфер Милинковича-Савича

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Лаціо Сергій Милинкович-Савич може стати гравцем Аль-Хілаля.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Клуби досягли компромісу в питанні суми трансферу - вона має скласти 40 мільйонів євро без урахування бонусів.
Очікується, що сам Милинкович-Савич також дасть добро на свій перехід в Аль-Хілаль. Саудівський клуб пропонує 28-річному сербу контракт на три сезони.
Раніше Ювентус узгодив проєкт контракту з Милинковичем-Савичем.
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