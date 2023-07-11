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Аль-Хілаль домовився про трансфер Милинковича-Савича

Милинкович-Савич влітку може змінити клуб
Сьогодні 09:52 300 0
Аль-Хілаль домовився про трансфер Милинковича-Савича
Фото - gettyimages
#Аль-Хілаль, #Лаціо, #Милинкович-Савич, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Лаціо Сергій Милинкович-Савич може стати гравцем Аль-Хілаля.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби досягли компромісу в питанні суми трансферу - вона має скласти 40 мільйонів євро без урахування бонусів.

Очікується, що сам Милинкович-Савич також дасть добро на свій перехід в Аль-Хілаль. Саудівський клуб пропонує 28-річному сербу контракт на три сезони.

Раніше Ювентус узгодив проєкт контракту з Милинковичем-Савичем.

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