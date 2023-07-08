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Ювентус узгодив проєкт контракту з Милинковичем-Савичем

Милинкович-Савич влітку може змінити клуб
Сьогодні 18:10 127 0
Ювентус узгодив проєкт контракту з Милинковичем-Савичем
Фото - gettyimages
#Лаціо, #Милинкович-Савич, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус продовжує стежити за ситуацією довкола майбутнього Сергія Милинковича-Савича у Лаціо.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Туринці вже узгодили з футболістом проєкт 4-річного контракту, за яким півзахисник отримуватиме 5,5 млн євро за сезон.

"Орли" хочуть отримати за 28-річного серба 30-40 млн, паралельно намагаючись вмовити гравця продовжити контракт, що буде непросто.

Нагадаємо, Милинкович-Савич виступає за римський клуб з 2015 року. За цей час він забив 69 голів та віддав 59 результативних передач у 341 матчі, вигравши з командою Кубок Італії та двічі суперкубок.

Раніше Ювентус провів переговори з Челсі щодо переходу Лукаку.

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