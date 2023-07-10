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У Боснії і Герцеговині відреагували на чутки про переговори з Шевченком

Джерело у боснійській футбольній асоціації спростувало інформацію
Сьогодні 22:09 134 0
У Боснії і Герцеговині відреагували на чутки про переговори з Шевченком
#Андрій Шевченко

Джерело - sport.ua.

Збірну Боснії і Герцеговини, яка перебуває у пошуках тренера у розпал відбірної кампанії Євро-2024, не очолить український наставник Андрій Шевченко.

Про це повідомляє Radio Sarajevo.

"Андрій Шевченко точно не буде тренером Боснії і Герцеговини", - повідомило джерело у NSBiH.

Хоча Лепоре заявив, що сторони обговорюють умови, за яких українець спробує вивести збірну БіГ на чемпіонат Європи 2024 у Німеччині, але з цього нічого не вийде.

"Справа провалилася із самого початку. Це, як ми б сказали, історія, зроблена на небесах. Відомо, хто відповідає за співбесіди з потенційними кандидатами", - додало джерело у NSBiH.

Андрій Шевченко - володар Золотого м'яча 2004. Працював спочатку помічником у збірній України, а потім обійняв посаду головного тренера синьо-жовтої команди, очолював її з 2016 до 2021 року та привів до чвертьфіналу Євро-2020.

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