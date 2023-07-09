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Шевченко може очолити збірну Боснії і Герцеговини

Наразі сторони обговорюють умови контракту.
Сьогодні 19:55 188 0
Шевченко може очолити збірну Боснії і Герцеговини
Фото: Getty Images
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Кандидатуру Андрія Шевченка запропонували на роль головного тренера збірної Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє журналіст Лоренцо Лепоре.

Наразі сторони обговорюють умови контракту.

Раніше син Шевченка вступив до Єльського університету.

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