Шевченко може очолити збірну Боснії і Герцеговини

Джерело - Чемпіон.
Кандидатуру Андрія Шевченка запропонували на роль головного тренера збірної Боснії і Герцеговини.
Про це повідомляє журналіст Лоренцо Лепоре.
Наразі сторони обговорюють умови контракту.
Andrij Ševčenko 🇺🇦 | Exclusive 🚨— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) July 4, 2023
🔸He has been proposed for the role of selector of Bosnia and Herzegovina.
🔸 They're speaking about the condition of the deal#Transfers pic.twitter.com/oXsINhLDd1
Раніше син Шевченка вступив до Єльського університету.
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