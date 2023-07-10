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Реал продовжив оренду захисника Шахтаря

Захисник наступний сезон буде грати у Реалі
Сьогодні 14:37 69 0
Реал продовжив оренду захисника Шахтаря
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Ла-Ліга, #Вінісіус Тобіас

Джерело - Чемпіон.

Реал продовжив у Шахтаря оренду захисника Вінісіуса Тобіаса.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Угода діятиме до 2024 року. Реал заплатить за оренду 500 тисяч євро. При цьому іспанський клуб  матиме опцією викупу контракту за 15 мільйонів євро.

Чинний контракт Тобіаса з Шахтарем розрахований до 2026 року. 

18-річний бразилець у минулому сезоні провів 35 матчів за Реал Мадрид Кастілью та ще 5 у Юнацькій лізі УЄФА. В його активі 5 асистів. 

Раніше повідомлялося, що захисник може перейти у Спортінг.

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