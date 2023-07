Півзахисник Шахтаря Соломон пройде медогляд у Тоттенгемі

Вінгер Манор Соломон, який належить Шахтарю, сьогодні прибуде до Лондона.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Він пройде медогляд перед переходом у Тоттенгем.

Планується, що лікарі оглянуть його у понеділок. Підписання контракту очікується у найближчі 24 або 48 годин.

Соломон перейде в Тоттенгем безплатно. Він знову призупинить контракт з Шахтарем скориставшись правилом ФІФА.

Monday will be Manor Solomon day at Tottenham — as he’s arriving in London later tonight. ⚪️✈️ #THFC



Medical tests scheduled on Monday.



Contract will be signed on in 24/48h.



Solomon joins Spurs as free agent from Shakhtar, as reported last week.



Here we go, confirmed ✔️ pic.twitter.com/RqbjbbPVjC