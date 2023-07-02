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Тоттенгем досяг усної домовленості з Соломоном

Сьогодні 22:09 97 0
Тоттенгем досяг усної домовленості з Соломоном
#Тоттенгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем досяг усної домовленості про трансфер із півзахисником Манором Соломоном.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Він приєднається до клубу на правах вільного агента, якщо не виникне питань з Шахтарем та правилами ФІФА.

Медичний огляд ізраїльтянина запланований на наступний тиждень.

Нагадаємо Соломон, який був куплений гірниками взимку 2019 року за 6 мільйонів євро, минулий сезон провів на правах оренди у Фулгемі. На його рахунку 5 голів у 24 матчах.

Контракт футболіста з Шахтарем спливає в кінці грудня цього року.

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