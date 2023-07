Тоттенгем досяг усної домовленості з Соломоном

Тоттенгем досяг усної домовленості про трансфер із півзахисником Манором Соломоном.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Він приєднається до клубу на правах вільного агента, якщо не виникне питань з Шахтарем та правилами ФІФА.

Медичний огляд ізраїльтянина запланований на наступний тиждень.

Нагадаємо Соломон, який був куплений гірниками взимку 2019 року за 6 мільйонів євро, минулий сезон провів на правах оренди у Фулгемі. На його рахунку 5 голів у 24 матчах.

Контракт футболіста з Шахтарем спливає в кінці грудня цього року.

EXCLUSIVE: Tottenham have reached verbal agreement with Manor Solomon, here we go! 🚨⚪️ #THFC



Deal in place as medical tests have been scheduled for next week.



Solomon agreed personal terms.



He’s joining Spurs as free agent — if all goes to plan with Shakhtar and FIFA rules. pic.twitter.com/VMfbmEvAa1