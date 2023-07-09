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Ноттінгем веде з Лестером переговори щодо трансферу Іхеаначо

У нігерійця закінчиться контракт у 2024-у році
Сьогодні 21:54 183 0
Ноттінгем веде з Лестером переговори щодо трансферу Іхеаначо
#Лестер Сіті, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Ноттінгем Форест зацікавлений у підписанні форварда Лестера Келечі Іхеаначо.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сторони вже розпочали переговори щодо трансферу 26-річного нападника.

Контракт нігерійця з Лестером розрахований до червня 2024 року.

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