Ноттінгем веде з Лестером переговори щодо трансферу Іхеаначо

Джерело - Чемпіон.
Ноттінгем Форест зацікавлений у підписанні форварда Лестера Келечі Іхеаначо.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Сторони вже розпочали переговори щодо трансферу 26-річного нападника.
Контракт нігерійця з Лестером розрахований до червня 2024 року.
#NottinghamForest are interested in #Leicester’s forward Kelechi #Iheanacho. Opened talks. #transfers #NFFC #LCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 9, 2023
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