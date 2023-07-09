Ван дер Сар залишається в реанімації - стан тривожний, але стабільний

Футбольна легенда продовжує перебувати на лікарняному

Легендарний нідерландський колишній воротар, а нині виконавчий директор амстердамського Аякса, Едвін ван дер Сар продовжує перебувати у реанімації через крововилив у мозок.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Від тієї події минуло вже дві доби, і Божі сини випустили окремий пресреліз стосовно стану одного зі своїх членів керівного колективу.

"Едвін ван дер Сар поки що залишатиметься в реанімації. Його стан стабільний, але все ще викликає тривогу. Аякс ділиться цією інформацією від імені Анни-Марії ван дер Сар, дружини Едвіна. Разом із тим, сім’я Ван дер Сар разом з Аяксом вдячна і глибоко зворушена численними повідомленнями підтримки від уболівальників", - заявили в прес-релізі клубу.

Нагадаємо, що саме наприкінці липня у ван дер Сар мав завершитись контракт з Аяксом.