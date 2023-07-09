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Ван дер Сар залишається в реанімації - стан тривожний, але стабільний

Футбольна легенда продовжує перебувати на лікарняному
Сьогодні 11:25 340 0
Ван дер Сар залишається в реанімації - стан тривожний, але стабільний
#Аякс

Джерело - football.ua.

Легендарний нідерландський колишній воротар, а нині виконавчий директор амстердамського Аякса, Едвін ван дер Сар продовжує перебувати у реанімації через крововилив у мозок.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Від тієї події минуло вже дві доби, і Божі сини випустили окремий пресреліз стосовно стану одного зі своїх членів керівного колективу.

"Едвін ван дер Сар поки що залишатиметься в реанімації. Його стан стабільний, але все ще викликає тривогу.

Аякс ділиться цією інформацією від імені Анни-Марії ван дер Сар, дружини Едвіна.

Разом із тим, сім’я Ван дер Сар разом з Аяксом вдячна і глибоко зворушена численними повідомленнями підтримки від уболівальників", - заявили в прес-релізі клубу.

Нагадаємо, що саме наприкінці липня у ван дер Сар мав завершитись контракт з Аяксом.

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