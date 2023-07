Легендарного голкіпера Ван дер Сара госпіталізували із крововиливом у мозок

Колишнього голкіпера Аякса, Ювентуса та Манчестер Юнайтед Едвіна ван дер Сара госпіталізували.

Про це повідомляє HLN.

За інформацією джерела, у легенди стався крововилив у мозок. Наразі його стан стабільний. Нещасний випадок стався під час відпустки ван дер Сара в Хорватії. Нідерландця відразу доправили до найближчої лікарні.

Нагадаємо, ван дер Сар покинув Аякс.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9