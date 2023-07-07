Легендарного голкіпера Ван дер Сара госпіталізували із крововиливом у мозок

Наразі 52-річний нідерландець перебуває у реанімації.

Джерело - Чемпіон.

Колишнього голкіпера Аякса, Ювентуса та Манчестер Юнайтед Едвіна ван дер Сара госпіталізували.

Про це повідомляє HLN.

За інформацією джерела, у легенди стався крововилив у мозок. Наразі його стан стабільний. Нещасний випадок стався під час відпустки ван дер Сара в Хорватії. Нідерландця відразу доправили до найближчої лікарні.

Нагадаємо, ван дер Сар покинув Аякс.