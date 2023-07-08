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Ювентус та Інтер - не готові платити за Милинковича-Савича 40 млн

Сьогодні 11:45 172 0
Ювентус та Інтер - не готові платити за Милинковича-Савича 40 млн
Фото: Getty Images

Ювентус контактував з хавбеком Лаціо Сергієм Милинковичем-Савичем до продовження контракту з Адріном Рабйо.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Зараз трансфер сербського півзахисника не є серед пріоритетних для туринців. 

Інтер теж пробував підписати серба до трансферу Давіде Фраттезі.

Обидва клуби вважають, що власник Лаціо Клаудіо Лотіто завищив ціну на Сергія, за якого просить 40 млн євро, враховуючи рік до завершення контракту.

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