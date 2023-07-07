Ювентус призначив нового спортивного директора

У Ювентуса новий спортивний директор

Ювентус оголосив про призначення на посаду спортивного директора 51-річного Крістіана Джунтолі.

Про це повдіомляє пресслужба туринського клубу.

Попереднім місцем роботи Джунтолі був Наполі. Він працював у неаполітанському клубі з 2015 року, і допоміг команді минулого сезону завоювати перше з 1990 року Скудетто. Саме він був ініціатором запрошення таких гравців як Хвіца Кварацхелія та Віктор Осімхен.

Раніше Джунтолі також працював із такими клубами як Спеція і Карпі.

Нагадаємо, Ювентус хоче продати двох захисників.