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Ювентус призначив нового спортивного директора

У Ювентуса новий спортивний директор
Сьогодні 18:58 200 0
Ювентус призначив нового спортивного директора
#Ювентус

Джерело - juventus.com.

Ювентус оголосив про призначення на посаду спортивного директора 51-річного Крістіана Джунтолі.

Про це повдіомляє пресслужба туринського клубу.

Попереднім місцем роботи Джунтолі був Наполі. Він працював у неаполітанському клубі з 2015 року, і допоміг команді минулого сезону завоювати перше з 1990 року Скудетто. Саме він був ініціатором запрошення таких гравців як Хвіца Кварацхелія та Віктор Осімхен.

Раніше Джунтолі також працював із такими клубами як Спеція і Карпі.

Нагадаємо, Ювентус хоче продати двох захисників.

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