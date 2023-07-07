Звягель зіграє з Нивою у першому турі: результати жеребкування календаря Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

Згідно з рішенням ХХХІ чергової Конференції ПФЛ та Центральної ради на старт змагань у Другій лізі виходить 15 команд.

Формат передбачає матчі одна з одною за коловою системою.

Базовою датою першого туру є 06 серпня, а це означає, що у команд залишається майже місяць для підготовки до старту змагань.

За підсумками жеребкування перший тур змагань виглядає так:

Календар змагань у Другій лізі сезону 2023/24 за посиланням: pfl.ua/draw-calendar/k2.