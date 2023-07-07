Головне
7 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Світоліної, Костюк, Калініної та Цуренко
Сьогодні 07:43 1217
Костюк впевнено вийшла до 3-го кола Вімблдона
Сьогодні 13:51 11
Пятов завершив кар’єру футболіста
Сьогодні 13:11 204
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 10:25 125434
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 10:24 284549 23
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 10:22 10151
Інтер досягнув домовленості з Трубіним
Сьогодні 08:12 656
Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024
Вчора 23:37 7121
Україна претендуватиме на проведення ЧС-2030
Вчора 23:24 686
Джошуа оголосив про реванш з Вайтом
Вчора 22:52 1551
Прямі трансляції

Звягель зіграє з Нивою у першому турі: результати жеребкування календаря Другої ліги

Сьогодні 13:04 188 0
Звягель зіграє з Нивою у першому турі: результати жеребкування календаря Другої ліги
#Реал Фарма, #Нива Вінниця, #Звягель

Джерело - Чемпіон.

Згідно з рішенням ХХХІ чергової Конференції ПФЛ та Центральної ради на старт змагань у Другій лізі виходить 15 команд.

Формат передбачає матчі одна з одною за коловою системою.

Актуально: Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

Базовою датою першого туру є 06 серпня, а це означає, що у команд залишається майже місяць для підготовки до старту змагань.

За підсумками жеребкування перший тур змагань виглядає так:

Календар змагань у Другій лізі сезону 2023/24 за посиланням: pfl.ua/draw-calendar/k2.

Коментарі ()
Популярне зараз
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 10151
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 125434
Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024 Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024 7121
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 284549 23
Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Вімблдона-2023 Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Вімблдона-2023 10210
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 5715
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34400 5
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 85123 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 266616
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11591
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22859
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26371